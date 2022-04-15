Джакарта, , 15:15 — REGNUM Министр образования и культуры Индонезии Надием Макарим предложил сделать индонезийский язык официальным языком стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает CNN Indonesia.

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Надием Макарим также обратился к народу с призывом принять меры для защиты индонезийского языка, а также поддержать продвижение индонезийского языка как второго языка АСЕАН.

По словам министра, индонезийский — самый распространенный язык в Юго-Восточной Азии. Индонезийский язык распространился даже в зарубежных государствах, в 47 странах и 428 учебных заведениях по всему миру.

Ранее министр отклонил предложение сделать малайский официальным языком АСЕАН. Первоначально это предложение было инициировано премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 922 случая заражения коронавирусом.

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