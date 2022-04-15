* запрещённая в России организация

Москва, , 15:14 — REGNUM Поручение провести расследование фактов преступлений снайперов украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые уничтожают мирное население Мариуполя в Донецкой Народной Республике (ДНР), дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба СК России.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин поручил расследовать преступления снайперов нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые уничтожают мирное население», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что снайперские группы указанного батальона украинских нацистов, который засел на мариупольском заводе «Азовсталь», продолжают вести огонь по жителям города, в результате чего погиб один мужчина.

Также отмечается, что глава СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить тех, кто причастен к этому преступлению.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министерства государственной безопасности ЛНР сообщило, что украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске и для этого призывают людей прийти на массовую акцию.