Белград, , 15:40 — REGNUM Сербская общественность намерена направить президенту страны Александру Вучичу пять требований, связанных с международной политикой Сербии и ее отношениями с Российской Федерацией. Об этом сообщили организаторы митинга, который должен пройти в Белграде 15 апреля в 19:00 по местному времени — сообщество «Народные патрули», портал «Србин.инфо» и ряд общественных деятелей — друзей России.

Митинг в Белграде Никола Косович © ИА REGNUM

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По словам профессора международного права Университета в Косовской Митровице Деяна Мировича, участники митинга в первую очередь потребуют от властей немедленно прекратить все действия в рамках любых международных организаций, направленные против интересов России. Затем граждане потребуют от президента Вучича не выстраивать ложные параллели между РФ и режимом в Киеве.

«В соответствии с принципами Нюрнберга и с процессом денацификации мы требуем от президента Сербии прекратить выстраивать ложные параллели между Россией и украинским режимом, который провозгласил национальным героем нацистского преступника и идеолога Степана Бандеру», — заявил Мирович в интервью порталу «Србин.инфо».

Также участники митинга собираются потребовать от властей прекратить практику узурпирования конституционных полномочий и обязаться обсуждать в парламенте Сербии все вопросы, касающиеся украинского кризиса.

«Любое действие против России мы будем считать нарушением нейтральной позиции Сербии и потребуем, чтобы по каждому такому решению проводилось голосование в парламенте, после чего оно считалось бы принятым только если за него проголосуют две трети депутатов. А потом это решение после шестимесячного публичного обсуждения должно быть вынесено на референдум», — отметил Мирович.

Четвертое требование относится к проблеме участия советников из стран НАТО в работе сербских органах власти.

«Исходя из того, что Сербия придерживается политики нейтралитета, мы требуем, чтобы советникам представителей наших органов властей, включая советника президента Сербии — военного преступника Тони Блэра, было отказано в гостеприимстве», — добавил Мирович.

Организаторы и участники митинга потребуют также, чтобы государственные органы начали расследование, которое должно дать ответ на вопрос, действуют ли на территории Сербии секретные американские биолаборатории.

Напомним, что ранее в Белграде прошел массовый митинг в поддержку России, который собрал около 10 тысяч человек.