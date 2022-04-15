Москва, 15 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Сейчас, пытаясь создать максимальное давление на Россию, западный истеблишмент прибегает не только к официальным санкциям, но и к неофициальному давлению на свои компании, сотрудничающие с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

«В этой ситуации многие бизнес-структуры делают громкие заявления, ставят рабочие процессы на паузу.

Иногда заминки возникают также из-за того, что использование прежних схем оплаты стало невозможно, а новые ещё не освоены. Но эти ограничения — палка о двух концах.

Независимо от того, насколько транспорт перевозчика загружен, у него есть постоянные расходы — лизинг судов, заработная плата сотрудников, страховые платежи и т.д.

И новые объемы грузов, способные заместить российские, не могут появиться в мире в одночасье. Таким образом, перевозчики сами начнут нести убытки.

А вот те, кто первым примет решение возобновить работу с Россией, получат самые сладкие заказы.

Так что в данном вопросе время работает на российскую сторону, хотя, конечно, перебои в логистике никому не идут на пользу», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд крупных международных перевозчиков продолжают саботировать поставки российской продукции, завили в пресс-службе Минпромторга России.

Читайте также: Минпромторг России обвинил перевозчиков в срыве поставок продукции