Владикавказ, 15 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Северной Осетии возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по факту обнаружения в салоне автомобиля раненного в голову мужчины. Машина «Toyota Land Cruiser 150» принадлежала раненому, а сам он, по данным портала «Кавказ Пост», являлся владельцем отеля «Кадгарон» и директором сельхозпредприятия «Кадгарон — Агро» Тамерланом Казиевым.

kropekk_pl Убийство

Доставленный в больницу мужчина скончался. После этого дело переквалифицировали на статью «Убийство». Интернет-издание сообщило также о том, что убитый был известным в республике бизнесменом и участвовал в выборах главы РСО-Алании в 1998 году.

«В преступлении подозревают бывшего делового партнёра Казиева, инвалида первой группы Романа Х., у которого изъяли оружие», — сообщает портал.

Между тем на сайте Следственного комитета данных о личностях убитого и подозреваемого нет. Сообщается лишь о том, что 13 апреля в салоне автомашины, стоявшей на обочине неподалеку от федеральной автодороги «Владикавказ — Ардон», был обнаружен раненный в голову мужчина, его доставили в больницу.