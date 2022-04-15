Донецк, , 15:10 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибра 122 мм. Об этом 15 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14:00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Золотое-4 по населенному пункту Золотое-5 с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (восемь снарядов)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.