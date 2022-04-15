Белгород, 15 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Белгородской области за истекшие сутки выписаны с выздоровлением 73 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в региональном оперативном штабе. От осложнений скончались четыре человека. Записались на вакцинацию 775 жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Белгородской области выявлено 128 464 носителя инфекции. Перенесли коронавирус и восстановились 125 375 человек, скончались 2 203 пациента. В стационарах находятся 439 жителей, лечатся амбулаторно 382 белгородца.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 094 920 заявок, полный курс иммунизации прошли 994 443 человека.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки в больницы госпитализировано 39 ковид-пациентов.