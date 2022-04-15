Уфа, , 15:12 — REGNUM 833,5 тысяч кв. метров жилья было введено в эксплуатацию в Башкирии в первом квартале 2022 года в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Жилье Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщается, что это на 20% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Башкирия в сфере строительства жилых домов занимает второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое место среди субъектов Российской Федерации.

«Наша республика не только не сдает своих позиций 2021 года, но и постоянно наращивает объемы по вводу в действие жилых домов. Вместе с тем развивается и инфраструктура: продолжается работа по строительству инженерных сетей, социальных объектов. Делается все для создания комфортных условий для наших граждан», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры региона Егора Родина.

Отмечается, что при этом на долю индивидуального жилищного строительства приходится около 54,2% от общего объема, то есть 451,5 тысяч кв. метров. При этом организациями было введено 45,8% жилья (382 тысяч кв. метров).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с января по март было построено 728,8 тысяч кв. метров жилья. Это на 4,9% больше уровня прошлого года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии сообщили об увеличении темпов строительства жилья