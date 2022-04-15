Рославль, Смоленская область, 15 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Подросток получил травмы при обрушении заброшенного здания в Рославле Смоленской области 14 апреля, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным, днём 14 апреля произошло обрушение конструкций заброшенного здания. В результате ноги 14-летнего мальчика оказались зажаты бетонной плитой. Вытащили из-под завала подростка спасатели. Сейчас мальчик госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Следственными органами начата доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.