Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM За прошедший месяц инфляция в Петербурге, в годовом выражении, возросла на 7,5% — с отметки в 9,62% за февраль до 17,15% в марте 2022 года. Об этом 15 апреля заявили в Банке России.

Овощи в магазине Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

На рост инфляции в Северной столице повлиял, прежде всего, резкий рост спроса на продукты питания, а также повышение стоимости импортных поставок из-за ослабления рубля и проблем в логистике.

Больше всего в Петербурге в марте подорожала плодовоовощная продукция. Напомним, прежде всего был зафиксирован рост стоимости на белокочанную капусту по сравнению с другими овощами. В феврале уровень инфляции по этому сектору составлял 17,52%, в марте уже 37,58%. Рост составил 20%. В секторе непродовольственных товаров прирост инфляции составил +13,55, с 10,09% в феврале до 23,61% в марте. Меньший прирост наблюдается в стоимости услуг ЖКХ — за месяц он составил 0,32%.

При этом показатель Петербурга лишь не намного превышает средний уровень по Северо-Западном федеральному округу (17,11%), но превышает уровень годовой инфляции по стране (16,69%).

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