Москва, 15 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Жители Германии начали массово запасаться дровами. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

Он рассказал, что жители Германии на фоне стремительного роста цен на природный газ начали массово запасаться дровами.

В статье для журнала «Энергетическая политика» Новак подчеркнул, что сложившая ситуация приводит к всплеску цен на мировых рынках энергоресурсов.