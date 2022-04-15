Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Должностные лица Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Афганистане заявляют, что планируют начать программу ликвидации неграмотности в стране.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению информационного агентства «Шафакна», представители ЮНЕСКО в Афганистане Сара Иль Аттар и Парниан Вахиди встретились с маулави Нуруллой Муниром, министром образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы обсудить возобновление программы обучения грамоте.

Министерство образования сообщило в пресс-релизе, что во время встречи министра и должностных лиц ЮНЕСКО была достигнута договорённость о том, что технические группы двух сторон начнут работу над текстом соглашения и рабочим механизмом программы ликвидации неграмотности.

Программа ЮНЕСКО по ликвидации неграмотности в Афганистане начинает свою деятельность в то время, когда, по данным ООН, уровень грамотности в стране составляет менее 50%, причём уровень неграмотности среди женщин выше, чем среди мужчин.