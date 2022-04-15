Москва, 15 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Те, кто пытается политизировать деятельность ЮНЕСКО, только вредят организации. Об этом постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил 15 апреля на брифинге в МИА «Россия сегодня».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он напомнил, что ещё в марте Запад инициировал специальную сессию по Украине. Тогда стало очевидно, что вопросы мировой культуры станут объектом политизации.

«Акции, которые преследуют цель наказать Россию, в действительности, наносят еще больший вред самой организации. Целятся в Россию, а попадают в ЮНЕСКО», — сказал Кузнецов.

По его словам, созыв специальной сессии — уникальный случай для ЮНЕСКО. За 75 лет существования организации в мире были и кризисы, и конфликты, и войны, но спецсессий не было.

Поэтому создалось впечатление, что ЮНЕСКО ничем кроме Украины и не будет заниматься. Политизация наносит реальный вред программной деятельности организации и отвлекает её от прямых обязанностей, подчеркнул он.

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