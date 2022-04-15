Москва, 15 апреля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Западные санкции приведут к росту числа банкротств в России. Об этом 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Олег Никуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Причем о своей финансовой несостоятельности будут вынуждены заявить как юридические, так и физические лица. Эксперт напоминает, что в России на полгода введен мораторий на банкротства по инициативе кредиторов, но это вряд ли станет панацеей для отечественный компаний, столкнувшихся с трудностями на фоне санкций.

«В первую очередь, банкротства могут ждать компании и предпринимателей, которые работают в наиболее пострадавших от санкций сегментах экономики. Это почти все направления, «завязанные» на импорте в Россию иностранных товаров: торговля автомобилями, комплектующими, электроникой и техникой, одеждой и обувью, строительными материалами иностранного производства. Вторая группа риска – туристические, транспортные, логистические компании, особенно связанные с международными авиационными и морскими перевозками», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его оценке, пик банкротств будет зафиксирован осенью 2022 года. Однако этот прогноз сбудется, если власти России не решат продлить мораторий на банкротства по инициативе кредиторов.