Вашингтон, , 16:16 — REGNUM Компания Netflix выкупила права на картину «Человек из Торонто» у студии Sony Pictures. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter 15 апреля.

Кевин Харт Скриншот YouTube

Теперь комедийный боевик с Кевином Хартом и Вуди Харрельсоном выйдет на Netflix осенью 2022 года. Отмечается, что фильм будет доступен для просмотра во всех странах, кроме Китая.

Напомним, что «Человек из Торонто» рассказывает об известном канадском киллере и неудачнике из Нью-Йорка (США), которые по ошибке бронируют одно и то же жильё. Режиссёром ленты выступил Патрик Хьюз («Телохранитель киллера»).

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