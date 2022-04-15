Вашингтон, 15 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Компания Netflix выкупила права на картину «Человек из Торонто» у студии Sony Pictures. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter 15 апреля.

Скриншот YouTube Кевин Харт

Теперь комедийный боевик с Кевином Хартом и Вуди Харрельсоном выйдет на Netflix осенью 2022 года. Отмечается, что фильм будет доступен для просмотра во всех странах, кроме Китая.

Напомним, что «Человек из Торонто» рассказывает об известном канадском киллере и неудачнике из Нью-Йорка (США), которые по ошибке бронируют одно и то же жильё. Режиссёром ленты выступил Патрик Хьюз («Телохранитель киллера»).