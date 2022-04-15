Москва, , 15:02 — REGNUM Лучшим вратарём по итогам полуфинальных серий плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан голкипер московского ЦСКА Иван Федотов. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба КХЛ.

ЦСКА в полуфинальной серии одержал победу над санкт-петербургским СКА со счётом 4:3. Федотов сыграл во всех семи матчах, в одном отыграл «на ноль». Он отразил 93,72% бросков по своим воротам, коэффициент надежности составил 1,73.

Лучшим защитником признан швед Лоуренс Пилут, играющий за челябинский «Трактор». На его счету пять результативных передач в пяти матчах и показатель полезности «+5». «Трактор» в полуфинале проиграл серии магнитогорскому «Металлургу» (1:4).

Лучшим нападающим признан форвард ЦСКА Максим Соркин, который забросил набрал четыре шайбы и отдал одну результативную передачу в семи матчах.

Лучшим новичком стал форвард СКА Марат Хуснутдинов, у которого один голевой пас в семи играх.

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