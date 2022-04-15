Ереван, , 14:59 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Армении Арой Мирзояном перспективы заключения армяно-азербайджанского мирного договора при содействии РФ. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба российского МИД.

Главы МИД России и Армении Vk.com/mid

Отмечается, что в ходе беседы главы МИД двух стран проведи обмен мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на дальнейшие шаги по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

«Затрагивались также перспективы согласования мирного договора между Ереваном и Баку при российском содействии», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что также министры иностранных дел РФ и Армении провели обсуждение официального визита армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Москву, который пройдет 19–20 апреля и в том числе — подписание пакета соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат парламента Армении от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян заявил, премьер-министр страны Никол Пашинян готов работать против России ради сохранения своей власти.