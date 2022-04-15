Буффало, США, , 14:58 — REGNUM Спасатели предпринимают шаги к тому, чтобы не дать затонуть американскому списанному кораблю времен Второй Мировой войны, который частично перевернулся в музее военной истории в городе Буффало, штат Нью-Йорк, сообщает New York Post.

Тонущая лодка Уинслоу Хомер. Акулы. 1885

Списанный эсминец USS The Sullivans частично затонул в Парке военной и военно-морской истории округа Буффало и Эри. Официальные лица заявили, что 78-летний корабль получил пробоину в середине корабля, из-за чего его правый борт накренился.

По данным береговой охраны США, корабль набрал более 10 тыс. тонн воды.

«Этот корабль снова поднимется», — сказал президент Парка военной и военно-морской истории Пол Марзелло, сообщает Buffalo News. «Отказ не вариант.»

Губернатор Нью-Йорка и уроженка Буффало Кэти Хоукул заявила, что службы экстренной помощи готовы спасти «символ упорства», который с 1977 года служит кораблем-музеем.

«USS The Sullivans — это дань уважения нашим героям — семье, которая потеряла всех пятерых своих сыновей в Тихом океане, и 400 тыс. американцев, погибших во время Второй мировой войны», — отметила Хоукул.

«Наши государственные органы находятся на месте и готовы помочь возродить это сокровище и символ упорства», — добавила она.

Береговая охрана утверждает, что на 14 апреля в процессе выкачки воды был достигнут положительный прогресс. Спасательные бригады использовали насосы, способные откачивать более пяти тонн воды в минуту, чтобы свести к минимуму дальнейшее погружение.