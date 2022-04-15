Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM В Центре международных гуманитарных связей Петербурга для людей, вынужденно покинувших территорию Донецкой и Луганской народных республик, собрано более 220 тонн гуманитарной помощи, из них уже отправлено беженцам, размещенным в приграничных регионах РФ, 189,5 тонн помощи.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

Как напомнили в Смольном, гуманитарную помощь принимают не только в самом центре, но и в комплексных центрах социального обслуживания населения практически в каждом районе Петербурга.

На базе более десяти вузов северной столицы также открыты более 20 площадок по сбору гуманитарной помощи. В пунктах приема Красного Креста 235 волонтеров консультируют на горячей линии, фасуют коробки, занимаются погрузкой и разгрузкой машин с гумпомощью.

«Жителям Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома, сейчас особенно необходима наша поддержка. Петербуржцев всегда отличало сострадание, чуткость к чужой боли и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Огромная благодарность всем, кто участвует в сборе гуманитарной помощи», — отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, сбор гуманитарной помощи Донбассу также ведет партия «Единая Россия» на базе своей петербургской оргпнизации.

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