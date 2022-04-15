Кабул, 15 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Ряд земледельцев в Афганистане говорят, что производство сельскохозяйственной продукции может сократиться из-за отсутствия сезонных дождей. Они призывают министерство сельского хозяйства правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать ирригационную систему для полива сельскохозяйственных культур и решения проблемы нехватки воды, сообщает агентство «Шафакна» со ссылкой на TOLO News.

Засуха

«Дождя ещё не было, снег, выпадающий зимой в горах, бесполезен, горы его поглощают, а в реках не хватает воды», — сказал один из земледельцев.

Статистика министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства показывает, что 75% населения страны заняты в сельском хозяйстве.