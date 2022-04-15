Пенза, 15 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Более 43 тыс. детей, проживающих на территории Пензенской области, смогут претендовать на новый вид помощи. Депутаты Законодательного Собрания 15 апреля одобрили внесение изменений в закон «О пособиях семьям, имеющим детей».

Семья

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан представил парламентариям законопроект об установлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину установленного в Пензенской области прожиточного минимума, смогут рассчитывать на финансовую поддержку.

В 2022 году выплаты в зависимости от доходов семьи составят от 5201 рубля до 10 402 рублей. Заявки на пособия принимаются с 1 мая, а начислять их будут с 1 апреля. Одному из родителей для получения выплат необходимо предоставить документы на портале «Госуслуги», обратиться МФЦ или в орган соцзащиты.

Депутаты поддержали законопроект.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2022 году величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Пензенской области составляет 10 629 рублей, для трудоспособного населения — 11 586 рублей, пенсионеров — 9381 рубль, детей — 10 402 рубля.

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