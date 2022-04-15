Барнаул, 15 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. В российских регионах начались работы по строительству, реконструкции и ремонту объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планируется отремонтировать более 4,7 тыс. объектов дорожной сети, площадь укладки верхних слоёв покрытия в 2022 году составит более 105 млн кв. м.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога в Алтайском крае

«В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной дорожной сети, используются материалы российского производства, в том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ресурсов нет. Большая часть применяемых дорожно-строительных материалов — отечественные», — отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

По данным ФАУ «РОСДОРНИИ», наибольшее количество щебня производят в Центральном федеральном округе, песка — в Сибирском федеральном округе, лидером по производству битума является Приволжский федеральный округ.

«По основным материалам отечественное производство обеспечивает потребности внутреннего рынка», — рассказали в учреждении.

Что касается доли импортных материалов, применяемых при строительстве и ремонте автомобильных дорог, то она, по словам специалистов, предельно мала.

«К импортным относятся только отдельные марки добавок и модификаторов, часть из которых может быть заменена отечественными аналогами. В связи с этим невозможность применения тех или иных добавок не окажет влияния на ход дорожных работ», — пояснил директор ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей «Р. О. С. АСФАЛЬТ» Алексей Бунчик.

К примеру, при реконструкции, строительстве и ремонте трасс Алтайского края используются дорожно-строительные материалы от региональных производителей. Щебеночно-песчаная смесь, щебень, песок, заготавливаются путем буровзрывных работ в 13 карьерах, которые расположены на территории региона, еще три находятся в соседней Новосибирской области. Всего в крае за 2022 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 78% дорог городских агломераций и 44,8% объектов регионального значения.

«Все дорожные работы на федеральных трассах идут в соответствии с заключенными ранее контрактами, отставания от графика нет», — сказал глава Росавтодора.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в 105 городских агломерациях доля дорог, соответствующих нормативам по качеству, должна вырасти вдвое (с 42 до 85%), а дорог регионального значения — с 43,1% до 60% к 2030 году.