Москва, 15 апреля 2022, 14:53 — REGNUM Введение Польшей эмбарго на покупку российского угля демонстрируется, как очередная мера по увеличению экономического давления на Россию, но ситуация пока складывается ровно наоборот, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда подписал ранее принятый парламентом закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России и Белоруссии.
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