Москва, , 14:53 — REGNUM Введение Польшей эмбарго на покупку российского угля демонстрируется, как очередная мера по увеличению экономического давления на Россию, но ситуация пока складывается ровно наоборот, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ВШ финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Добыча угля (сс) FAndrey

«За последний год мировые цены выросли более чем в три раза, а Россия является третьей страной в мире по величине поставщик угля.

На фоне дефицита предложения дополнительные ограничения на логистику только дальше разгонят цены на энергоносители.

Поэтому для РФ скорее опасно дальнейшее увеличение мировых цен на уголь, так как это разгоняет внутренние цены для металлургов, а не отказ Польши от поставок угля», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда подписал ранее принятый парламентом закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России и Белоруссии.

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