Москва, 15 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы опубликовали множество занимательных историй и курьезов. Нападение бобра на прохожего, «станция метро» в тундре Ямала, знаменитые магаданские абрикосы и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Цитата из к/ф «Выживший». реж Алехандро Г. Иньярриту. 2015. США Леонардо Ди Каприо

Центральный федеральный округ

Удивительное происшествие случилось в центре Москвы. По какой-то неизвестной причине разгорелся конфликт между водителем машины и прохожим. Завязалась драка. Пока двое мужчин выясняли отношения, случайный прохожий забрался в оставленную машину и угнал ее. Впрочем, далеко не уехал: через десять метров врезался в крыльцо жилого дома. Теперь угонщику грозит до пяти лет лишения свободы, пишет «Москва 2022».

В Московском зоопарке проснулась соня, хотя и ненадолго. Соня сгрызла принесенный корм и снова заснула. «Но какие к ней претензии? Во-первых, она соня», — прокомментировали ситуацию в зоопарке. «Мысль может показаться неоконченной, но после такого «во-первых» «во-вторых» уже не требуется», — считает «Страновед».

В Подмосковье совершена предельно загадочная попытка грабежа. В деревне Слобода пенсионер гулял с собакой, к нему подошли пятеро мужчин в масках и потребовали отвести их в дом. Там они связали руки жертве и его супруге и стали требовать, чтобы те показали, где прячут деньги. Им показали. Грабители достали 2 млн рублей из прикроватной тумбочки, покрутили в руках, положили на место и ушли. Странных злодеев ищет полиция, удивляется «Подмосковье сегодня».

В Туле из-за опечатки появился новый транспорт. На билетах вместо «троллейбусы» теперь написано «тороллейбусы». В городе к курьезу отнеслись с пониманием. «Редакция не осуждает изготовителей билетов, так как сама грешит подобными перлами», — признаются «Тульские новости».

Возле Старого Оскола в Белгородской области жители наблюдали мурмурацию: множество птиц сбились в огромную стаю и вели себя как один организм. «Белгородчина» пишет, что зрелище очень эффектное: «Дело было ночью, и птицы кружились над теплицами, отражая их свет. Как будто сотни лампочек в небе».

Грустная примета времени: во Владимире телефонные вымогатели вновь «заминировали» все школы города. «Владимирская Русь» заметила, что практически все региональные СМИ перестали освещать пакости интернет-террористов, и соглашается, что это правильно: незачем «кормить» троллей.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге поставили очередной незаконный рекорд. На кронштадтской дамбе некий лихач разогнался до 236 км/ч. Между тем разрешенная скорость здесь составляет только 110 км/ч. Получается, ее превысили на 126 км, что равносильно лишению прав. «Питерская булка» напоминает, что последние два месяца за нарушениями лихачей на дамбе наблюдают фоторадары, которые зафиксировали уже более 13 тысяч нарушений.

«Город Че» нашел любопытные вакансии в Череповце. Город ищет косарей, чтобы косить траву. Нужно немало: сто человек. Платить им будут по 50 копеек за квадратный метр скошенной травы. За день косарь может заработать 1250 рублей.

«Дед Помор» узнал, что в Архангельской области за минувший охотничий сезон добыли 320 волков. Прошлой зимой волки буквально затерроризировали жителей, заходя в поселки. Охотники сократили численность с 1900 до 1200 волков. Сейчас охота официально завершена, но регулирование волков продолжается по заявкам муниципалитетов и граждан.

В Мурманской области наладили производство пельменей из оленины, из местного сырья. Скоро они появятся в магазинах по всей области, пишет «Полярный дозор». На очереди полуфабрикаты из конины.

Приволжский федеральный округ

На жителя города Альметьевска в Татарстане напал огромный бобер. Животное на улице заметил и захотел сфотографировать прохожий. Молодой человек присел рядом с бобром на корточки, нажал кнопку. Бобер испугался вспышки и напал на мужчину, сообщает «Татмедиа». К счастью, «фотограф» успел отпрыгнуть.

«Пермский глобус» передает, что в TikTok запустили сериал, связанный с Пермью. Он рассказывает о Леонардо Ди Каприо, который едет в Прикамье получить наследство своей бабушки. Сериал выпускают по технологии Deepfake, когда компьютерная программа генерирует мимику реального человека и накладывает на лицо актера-дублера.

Южный федеральный округ

Возле поселка Капустин Яр Астраханской области заметили трех крокодилов, которые ползли в сторону Волгограда. О встрече, напоминающей первоапрельскую шутку, в полицию сообщила местная жительница. Полицейские действительно нашли на месте трех крокодилов. Двое, к сожалению, уже погибли, а один отправился в ветеринарную клинику. Началась проверка инцидента. Версий несколько, знают «Новости Волгограда». От крокодилов могли избавиться браконьеры, чтобы не попасть в руки полицейских. Или рептилии могли ускользнуть из частной коллекции.

Северо-Кавказский федеральный округ

Водолазы МЧС во время тренировочных работ случайно обнаружили, что карстовое озеро в Кабардино-Балкарии заканчивается на 13 метров ниже, чем предполагалось. Теперь оно самое глубокое в Европе. Его глубина – 292 метров. «Тот случай, когда новое дно не означает ничего плохого», — шутит Mash Gor.

Уральский федеральный округ

НИА «Заполярье» пишет, что в тундре Ямала появилась своя станция московского метро, назвали ее «Собь». На самом деле это арт-объект, который состоит из буквы «М», купленной на аукционе московского метро. Инсталляцию установила группа местных энтузиастов. Добраться до «станции» можно или на снегоходах зимой, или на квадроциклах летом.

«Челябушка» узнал, что Челябинску, несмотря на роботизацию, пока не грозит исчезновение рабочих профессий. Напротив, на заводах города образовался дефицит инженеров, станочников, токарей, монтажников. Само население заполнять вакансии не спешит.

Сибирский федеральный округ

Жительница Красноярка запустила экзотический стартап: стала делать фотографии для надгробий в стиле Vogue. Началось все после сна, когда женщине приснилось, что после ее смерти родственники не могут найти для памятника нормальное фото. Kras Mash рассказывает, что теперь дама снимает людей для надгробий в профессиональных студиях в стиле обложек модного журнала.

Дальневосточный федеральный округ

В московском парке «Зарядье» открылась выставка во флорариуме, где все регионы России представлены небольшой коллекцией растений. Магаданская область представлена абрикосом, полынью и эдельвейсом. «Колыма в формате абрикоса – не худший вариант, демонстрирующий приятную непредсказуемость региона», — смеется «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 22 апреля.