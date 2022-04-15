Брянский район, , 14:58 — REGNUM Смертельную травму получил работник коммерческого предприятия на ферме в деревне Добрунь Брянской области, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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Как установлено, сотрудник «Агрофирмы Культура» днём 28 марта выполнял работы возле забора, огораживающего территорию фермы. В какой-то момент на мужчину упала бетонная плита, он скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. На предприятии изъята необходимая для следствия документация.