Брянский район, Брянская область, 15 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Смертельную травму получил работник коммерческого предприятия на ферме в деревне Добрунь Брянской области, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Как установлено, сотрудник «Агрофирмы Культура» днём 28 марта выполнял работы возле забора, огораживающего территорию фермы. В какой-то момент на мужчину упала бетонная плита, он скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. На предприятии изъята необходимая для следствия документация.