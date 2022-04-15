Талукан, Афганистан, 15 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар Хабиб-ур-Рахман Мансури, учитель из деревни Дарвазтепе уезда Даркад, раздал 360 школьникам канцтовары, приобретённые на личные деньги.

Школьные принадлежности

В интервью газете «8 Собх» в пятницу, 15 апреля, Хабиб-ур-Рахман Мансури сообщил, что положение учащихся сейчас не очень хорошее, и что бедность и безработица не позволяют семьям покупать канцтовары для своих детей.

По словам Мансури, некоторые семьи не позволяли своим детям ходить в школу, потому что не могли купить канцтовары, и он сделал это, чтобы подбодрить их.

Стоит отметить, что большинство школ в Тахаре испытывают нехватку учебников и канцтоваров, и до сих пор чиновники образования этой провинции не обращали внимания на эту проблему.