Брайтон, Великобритания, , 14:50 — REGNUM Сэм Картер, фронтмен британской металкор-группы Architects, рассказал, что он и его невеста Эбби Кирк написали детскую книгу о своей собаке-лисе Софии.

Солист Architects Сэм Картер Скриншот NME

Цель книги «Усыновление собаки Софии Фокс» (Sophia Fox Dog Gets Adopted) — рассказать детям о том, через что приходится пройти приемным собакам, прежде чем они обретут свой новый дом, а также дать возможность высказаться молодым людям, которые, возможно, сами прошли через усыновление и приемную семью.

«Я очень рад сообщить, что я и моя жена написали детскую книгу с участием Софии», — сказал Картер. «Это то, что я всегда хотел сделать, и я так рад, что мы это реализовали!».

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