В Ингушетии чиновника поймали при получении взятки 1,5 млн рублей
Магас, 15 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Ингушетии попался на взятке в размере 1,5 млн рублей ведущий специалист министерства промышленности и цифрового развития. Чиновник получил эти деньги от бизнесмена в обмен на продление срока действия лицензии на продажу алкогольной продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере, сообщили 15 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Из подробностей расследования стало известно, что 35-летний бывший сотрудник минпрома Ингушетии был задержан сотрудниками МВД в рамках оперативного мероприятия в августе 2021 года.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его направили для рассмотрения в суд.
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