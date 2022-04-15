Магас, 15 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Ингушетии попался на взятке в размере 1,5 млн рублей ведущий специалист министерства промышленности и цифрового развития. Чиновник получил эти деньги от бизнесмена в обмен на продление срока действия лицензии на продажу алкогольной продукции. По данному факту возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере, сообщили 15 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка

Из подробностей расследования стало известно, что 35-летний бывший сотрудник минпрома Ингушетии был задержан сотрудниками МВД в рамках оперативного мероприятия в августе 2021 года.

«От руководителя коммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность по розничной продаже алкогольной продукции, он получил денежные средства в виде взятки в сумме 1,5 млн рублей за продление срока действия лицензии на продажу алкогольной продукции», — говорится в сообщении СК по региону.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, его направили для рассмотрения в суд.

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