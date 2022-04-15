Луганск, , 14:48 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Первомайск Луганской Народной Республики. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 13:30 с позиций населённом пункте Новозвановка украинские войска открыли огонь по Первомайску с применением артиллерии. Всего было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР под обстрел попали Донецк и Ясиноватая.