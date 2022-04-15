Уфа, , 14:50 — REGNUM Известный архитектор Ришат Муллагильдин ушел из жизни в Уфе. Об этом 15 апреля сообщил председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев в своем Telegram-канале.

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«С прискорбием воспринял известие о скоропостижном уходе из жизни известного архитектора Ришата Муллагильдина. Это большая утрата для всей республики, мы потеряли яркого, самобытного творца, внесшего большой вклад в развитие Уфы», — сообщил Толкачев.

Он отметил, что по проектам Ришата Муллагильдина были возведены ипподром «Акбузат» и Конгресс-холл «Торатау», которые стали визитной карточкой города, преобразили и украсили Уфу.

«Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Ришата Муллагильдина», — сообщил спикер республиканского парламента.

Ришат Муллагильдин родился 3 февраля 1969 года в Уфе. Стал выпускником московского архитектурного института. Проходил стажировку в Шибаурском технологическом институте в Токио, учился в токийском университете Кейо. Член союза архитекторов России.