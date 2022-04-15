Москва, , 14:46 — REGNUM Рост цен в России в первые месяцы 2022 года был во многом эмоциональным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Инфляция Picserver.org

«Кроме того, инфляционные процессы ускорились из-за серьёзного удара по российскому бизнесу, который был связан с западными партнёрами. Падение совокупного объёма предложения, эмоциональный рост спроса на товары из-за резкого повышения инфляционных ожиданий – две основные причины инфляции. К концу первого полугодия эти факторы должны смягчиться, – сказал экономист. — Поэтому инфляцию в годовом выражении по итогам первого полугодия ожидаем на уроне 15%, а к концу года: 11-13%. Снижению инфляции будут способствовать также новый урожай 2022 года, восстановление контактов и поиск новых партнёров для российского бизнеса».

По его словам, в настоящее время нет основания ждать стагфляции или гиперинфляции.

«Эмоциональные факторы разгона инфляции быстро угасают, а системного кризиса экономики не наблюдается, – сказал Ковригин. — Исходя из этого, можно предположить, что ЦБ РФ будет снижать ключевую ставку постепенно. Надеюсь, что она опустится ниже 11% в конце года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось экспертное мнение о том, что должны сделать финансовые власти РФ для того, чтобы добиться целевых 4% инфляции.

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