Париж, , 14:46 — REGNUM Оснований для того, чтобы Россия вышла из ЮНЕСКО на фоне происходящих событий, нет. Об этом 15 апреля заявил на брифинге постпред РФ при организации Александр Кузнецов.

ЮНЕСКО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для этого нет никаких оснований, ЮНЕСКО — это не Совет Европы, это глобальная организация, глобальный гуманитарный форум, в составе 193 государств-членов, среди которых у нас очень много друзей и партнеров», — сказал он.

Также постпред РФ отметил, что в случае ухода нашей страны из организации это станет царским подарком Киеву, требующему изгнания России.

При этом Кузнецов указал на то, что попытки Запада изолировать Россию в ЮНЕСКО из-за спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины провалились, так как Китай и Индия «не изменили конструктивного подхода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал предложение депутатов краевой столицы о необходимости ужесточить правила употребления иностранных слов в вывесках и в рекламе.