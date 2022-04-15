Донецк, , 14:46 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм. Об этом 15 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено четыре снаряда калибра 122 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.