Москва, , 14:45 — REGNUM Минпромторг РФ прав в обвинении перевозчиков в срыве поставок продукции, только ведь эта проблема возникла не сегодня, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Дальнобойщики Карина Саввина © ИА REGNUM

«Ее корни были заложены еще во времена, когда иностранные предприниматели были уравнены с предпринимателями российскими в доступе на наш рынок, при несопоставимых экономических ресурсах.

Здесь зарубежные транснациональные компании идут на серьезные потери. А если не пойдут на них, то регуляторы сразу вспомнят о том, что они монополисты и против них легко возбудить антимонопольные расследования.

К этой проблеме можно добавить проблему координации движения вагонов и контейнеров на железной дороге. Железнодорожное хозяйство государственное, а то, что движется было не так уж и давно продано крупным компаниям, им же переданы и функции обновления парка, его эксплуатации.

А обновление парка требует затрат, производство вагонов и контейнеров в стране было свернуто, а часть имеющихся обустроили рынки.

Что касается запрета грузоперевозок автомобильным транспортом с российскими и белорусскими номерами, то это это пока не столь критично, ибо здесь большую часть перевозок контролируют польские и прибалтийские компании.

В этих условиях вероятно государству следует брать под прямое управление все крупные порты России, ибо проблема заполнения торговой полки с плоскости рубля, как национальной валюты, уже переведена в плоскость логистики.

Надо решать срочно вопрос активного задействования Северного морского пути (и собственного торгового флота). Но в первую очередь обратить внимание на железную дорогу, благо она идет по территории страны.

Есть два сценария решения проблемы нехватки вагонов и контейнеров. Можно национализировать в тяжелый период оставшийся на территории России парк вагонов и контейнеров с рисками, схожими с авиасообщением.

Второй, более реалистичный, закупать вагоны и контейнера за бюджетные средства и создавать госкомпанию — диспетчера. После исправления ситуации думать, что делать с этим хозяйством», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ заявил, что ряд крупных международных перевозчиков отказывается от поставки российской продукции.

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