Москва, 15 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Минпромторг РФ прав в обвинении перевозчиков в срыве поставок продукции, только ведь эта проблема возникла не сегодня, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Карина Саввина ИА REGNUM Дальнобойщики

«Ее корни были заложены еще во времена, когда иностранные предприниматели были уравнены с предпринимателями российскими в доступе на наш рынок, при несопоставимых экономических ресурсах.

Здесь зарубежные транснациональные компании идут на серьезные потери. А если не пойдут на них, то регуляторы сразу вспомнят о том, что они монополисты и против них легко возбудить антимонопольные расследования.

К этой проблеме можно добавить проблему координации движения вагонов и контейнеров на железной дороге. Железнодорожное хозяйство государственное, а то, что движется было не так уж и давно продано крупным компаниям, им же переданы и функции обновления парка, его эксплуатации.

А обновление парка требует затрат, производство вагонов и контейнеров в стране было свернуто, а часть имеющихся обустроили рынки.

Что касается запрета грузоперевозок автомобильным транспортом с российскими и белорусскими номерами, то это это пока не столь критично, ибо здесь большую часть перевозок контролируют польские и прибалтийские компании.

В этих условиях вероятно государству следует брать под прямое управление все крупные порты России, ибо проблема заполнения торговой полки с плоскости рубля, как национальной валюты, уже переведена в плоскость логистики.

Надо решать срочно вопрос активного задействования Северного морского пути (и собственного торгового флота). Но в первую очередь обратить внимание на железную дорогу, благо она идет по территории страны.

Есть два сценария решения проблемы нехватки вагонов и контейнеров. Можно национализировать в тяжелый период оставшийся на территории России парк вагонов и контейнеров с рисками, схожими с авиасообщением.

Второй, более реалистичный, закупать вагоны и контейнера за бюджетные средства и создавать госкомпанию — диспетчера. После исправления ситуации думать, что делать с этим хозяйством», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ заявил, что ряд крупных международных перевозчиков отказывается от поставки российской продукции.

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