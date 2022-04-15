* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:45 — REGNUM Надёжный источник, близкий к центру «Тебьян», сообщил Afghanistan International, что ночью 14 апреля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали сотрудника центра и закрыли здание культурного центра.

Кабул (сс) Masoud Akbari

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Центр «Тебьян» близок к Ирану и участвовал в недавних митингах в его защиту в Кабуле. По словам источника, с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведутся переговоры для решения этого вопроса.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев по поводу ареста Рахмати и закрытию центра «Тебьян».

Новостные источники сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовали нескольких сотрудников центра в провинции Герат.

Недавно в Кабуле, Герате и Хосте прошли антииранские демонстрации из-за «жестокого обращения иранских властей с афганскими беженцами», в Герате протестующие подожгли ворота иранского консульства. Граждане Афганистана призвали Исламскую Республику Иран решить проблему афганских мигрантов.

Но вскоре после этих протестов сторонники Ирана забросали цветами иранское посольство, что стало символическим актом.

Центр «Тебьян» в западной части Кабула недавно посетил Забихулла Муджахид, официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).