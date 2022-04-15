Вашингтон, 15 апреля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Исполнительница Шакира выпустит новую песню под названием Te Felicito («Я поздравляю вас»). Об этом 15 апреля пишет Billboard.

Shakira.com Шакира

В записи трека примет участие пуэрториканский рэпер Рау Алехандро — это будет его первое сотрудничество с Шакирой. Премьера композиции запланирована на 22 апреля 2022 года.

Напомним, что предыдущий трек Шакиры Don’t Wait Up вышел летом 2021 года. Композиция является ведущим синглом с её грядущего двенадцатого студийного альбома.