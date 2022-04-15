Лос-Анджелес, США, 15 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Американская поп-певица Lizzo (Мелисса Джефферсон) анонсировала свой четвертый альбом Special, продолжение альбома 2019 года Cuz I Love You, который выйдет 15 июля на лейбле Nice Life and Aquatic. Об этом 15 апреля рассказал портал NME.

NME Певица Лиззо

В связи с этим певица поделилась новым синглом About Damn Time — классической для Lizzo фанк-поп композицией.

«Я сделала летнюю песню About Damn Time. Я в своей тарелке, а моя тарелка — это музыка. Я хороша в музыке. Это то, что я делаю», — сказала певица в новом интервью Зейну Лоу из Apple Music.

«About Damn Time может послужить поводом для стольких разговоров. Мне пора почувствовать себя лучше, нам чертовски пора покончить с этой пандемией», — уточнила она.