Москва, , 14:40 — REGNUM Участники ЕГЭ в 2022 году получат возможность узнать свои результаты с помощью портала Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Получить их можно авторизовавшись на портале и зайдя в раздел «Документы» в подразделе «Образование», либо через мобильное приложение «Госуслуги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Результаты ЕГЭ смогут узнать представители всех регионов России: «По мере обработки результатов сейчас туда загружаются данные по досрочному периоду ЕГЭ. Участники основного периода также смогут узнать свои баллы, воспользовавшись порталом. Также продолжает действовать сервис ознакомления с результатами ЕГЭ на сайте Рособрнадзора».