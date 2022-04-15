Москва, 15 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Кремле не могут давать оценки задержаний по статье о дискредитации российских войск, сообщил 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это совсем не к нам вопрос. Мы не можем давать свои оценки, совсем не наша тема», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о справедливости подобных задержаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что в Следственным комитетом России расследуется свыше 10 уголовных дел о ложной информации о деятельности российских Вооруженных сил (ВС).

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