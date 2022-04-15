София, 15 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В марте 2022-го года уровень зарегистрированной безработицы в Болгарии достиг очередного рекордного минимума и составил 4,8 процента. Об этом 15 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, снижение соответствующих показателей по сравнению с предыдущими месяцами достигло 0,1%, а в годовом исчислении превысило 1,7 пункта. На субсидируемые государством работы было направлено 3356 человек, из них постоянные трудовые договоры заключены с 1792 гражданами.

Наиболее востребованными специальностями в Болгарии являются продавцы, работники гостиниц, офисные секретари, квалифицированные рабочие в металлургической промышленности и машиностроители.