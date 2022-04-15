* Meta — запрещённая в России организация

Москва, , 14:38 — REGNUM Корпорация Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) участвует в информационной войне против России, создавая несуществующую реальность. Об этом 15 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

Она отметила, что компания продолжает заниматься экстремистской деятельностью, продлив отмену ограничений на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих до 30 апреля. При этом руководители компании делают заявления о намерениях бороться с «российской пропагандой».

«Вердикт выносят как бы независимые «факт-чекеры» — например, «смотрящей» за русскоязычным сегментом в Facebook назначили украинскую организацию StopFake, известную своей предвзятостью и связями с праворадикалами. Та самая структура, которая запрещала фотографию Знамени Победы над Рейхстагом, отменяла слово «хохлома» и, в целом, с 2019 года самолично осуществляла в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политическую цензуру публикаций на русском языке», — заявила Захарова.

Она рассказала, что на её пост о Буче поставили клеймо «частично недостоверной информации», и это при том, что публикация примерно на 90% состояла из прямых цитат украинских официальных лиц.

«Совершенно очевидно, что Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие американские цифровые корпорации в открытую участвуют в информационной войне, развязанной Вашингтоном против нашей страны, создавая альтернативную, фейковую реальность», — считает представитель МИД.