Москва, 15 апреля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки обсудили в телефонном разговоре министра иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян. Об этом сообщили 15 апреля в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Vk.com/mid Главы МИД России и Армении

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«Особое внимание уделено подготовке официального визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию 19–20 апреля, включая подписание пакета двусторонних документов», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, глава министерств двух государств обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года «с акцентом на дальнейшие шаги по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации армяно- азербайджанской границы».

«Затрагивались также перспективы согласования мирного договора между Ереваном и Баку при российском содействии», — добавили в МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское руководство намерено всячески содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Дипломат напомнила, что Армения также положительно отреагировала на предложение Азербайджана. Этот вопрос президент России Владимир Путин обсудил с лидерами обеих республик по телефону 9 апреля.