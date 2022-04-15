Москва, , 14:38 — REGNUM Факт того, что Армения перешла на рублевую оплату за поставки газа подтверждает утверждение о том, что предложенная президентом России Владимиром Путиным схема не несет в себе сложностей технического характера (покупка рублей для финализации сделки), а также не предполагает роста каких-либо издержек для покупателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этой связи заявления представителей ряда европейских стран опосредованно говорят о том, что отказ от расчета в российской валюте продиктован не столько политическими интересами ЕЭС, сколько желанием угодить заокеанским партнерам.

Угодить в части реализации неприемлемой для России схемы: продолжение оплаты газовых поставок в долларах с последующим их блокированием на счетах иностранных уполномоченных банков», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях, рассказал министр экономики республики Ваган Керобян.

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