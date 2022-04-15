Москва, 15 апреля 2022, 14:38 — REGNUM Факт того, что Армения перешла на рублевую оплату за поставки газа подтверждает утверждение о том, что предложенная президентом России Владимиром Путиным схема не несет в себе сложностей технического характера (покупка рублей для финализации сделки), а также не предполагает роста каких-либо издержек для покупателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Как сообщало ИА REGNUM, Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях, рассказал министр экономики республики Ваган Керобян.
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