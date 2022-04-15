Москва, 15 апреля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Факт того, что Армения перешла на рублевую оплату за поставки газа подтверждает утверждение о том, что предложенная президентом России Владимиром Путиным схема не несет в себе сложностей технического характера (покупка рублей для финализации сделки), а также не предполагает роста каких-либо издержек для покупателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ за рубли

«В этой связи заявления представителей ряда европейских стран опосредованно говорят о том, что отказ от расчета в российской валюте продиктован не столько политическими интересами ЕЭС, сколько желанием угодить заокеанским партнерам.

Угодить в части реализации неприемлемой для России схемы: продолжение оплаты газовых поставок в долларах с последующим их блокированием на счетах иностранных уполномоченных банков», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях, рассказал министр экономики республики Ваган Керобян.

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