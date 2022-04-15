Белгород, , 14:45 — REGNUM Участника трансграничной преступной группы задержали силовики в Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Задержание Politros.com

В декабре 2021 года 30-летний мужчина забрал оптовую партию наркотиков из тайников в Курской области и Грайворонском городском округе Белгородской области. В момент следования к месту сбыта запрещённых веществ его задержали силовики. Экспертиза подтвердила, что в его автомобиле изъято около шести килограммов наркотических средств.

Суд назначил преступнику семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.