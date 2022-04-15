Глава Старополья одобрил предложение избавиться от иностранщины в названиях
Ставрополь, 15 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал предложение депутатов краевой столицы о необходимости ужесточить правила употребления иностранных слов в вывесках и в рекламе. Он назвал корни этой пагубной привычки — называть все иностранными словами или в транскрипции буквами латинского алфавита. По мнению Владимирова, причина — в привычке считать все иностранное — лучшим по качеству и недооценка всего отечественного.
Напомним, ранее депутаты думы города Ставрополя обратились к своим коллегам из думы Ставропольского края с инициативой выступить перед Госдумой РФ с законопроектом об ужесточении правил употребления иностранных слов и применения транслитерации на вывесках и в рекламе.
Засилье иностранных слов в рекламе и в вывесках, в то время как против России вводятся беспрецедентные по своим масштабам и преступному произволу экономические санкции англо-саксонских стран во главе с США, ведут к дискриминации русских и всех россиян по принципу национальности. Вывески в России должны быть только на государственных языках — русском и языках народов субъектов РФ, считают депутаты, призывая сохранить российские идентичность и культурный код.