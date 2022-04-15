Ставрополь, 15 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поддержал предложение депутатов краевой столицы о необходимости ужесточить правила употребления иностранных слов в вывесках и в рекламе. Он назвал корни этой пагубной привычки — называть все иностранными словами или в транскрипции буквами латинского алфавита. По мнению Владимирова, причина — в привычке считать все иностранное — лучшим по качеству и недооценка всего отечественного.

Telegram-канал главы Ставрополья Владимира Владимирова Вывеска

«Помню, были времена, когда в народе жило твердое убеждение «иностранное — значит хорошее». А наше — так… Оттуда и пошла привычка — если назваться по-английски, то все будут смотреть на тебя с уважением. Но это в корне неверно. Десятилетия развития нашей экономики, производства, сферы услуг, показали нам — качество не в названии, качество — в хорошей работе», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее депутаты думы города Ставрополя обратились к своим коллегам из думы Ставропольского края с инициативой выступить перед Госдумой РФ с законопроектом об ужесточении правил употребления иностранных слов и применения транслитерации на вывесках и в рекламе.

Засилье иностранных слов в рекламе и в вывесках, в то время как против России вводятся беспрецедентные по своим масштабам и преступному произволу экономические санкции англо-саксонских стран во главе с США, ведут к дискриминации русских и всех россиян по принципу национальности. Вывески в России должны быть только на государственных языках — русском и языках народов субъектов РФ, считают депутаты, призывая сохранить российские идентичность и культурный код.