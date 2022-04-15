Москва, 15 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Главные игроки нефтегазовой отрасли Запада считают, что полная замена нефти и газа из России в перспективе ближайшего десятилетия вряд ли возможна. Об этом написал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

«В резолюции Европарламента о запрете на импорт российских энергоресурсов отмечается, что решение должно сопровождаться планом действий, направленных на гарантию безопасности энергетического снабжения ЕС. Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся», — написал Новак.

По его словам, процент поставок нефти в страны Евросоюза из России достигает 30%, газа — 40%, а доля российского угля в общем импорте Европы составляет около трети от всех закупок.